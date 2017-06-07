قال اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخليه لمدن القناة ، إن قطع العلاقات مع قطر تمثل ضربه قاضية للارهاب ، لافتا الى أن مصر تقود الحرب العالمية على الإرهاب . وانه من المتوقع أن من يلفظ انفاسه الاخيرة أن يقاوم للبقاء على قيد الحياة من خلال استغلال عناصر خارجة عن القانون لتنفيذ مخططات تدميرية لذا تم اتخاذ كافة الاحتياطات الامنية للتصدي لأي مخططات ارهابية من خلال ضربات استباقية لاجهاضها تم الاعلان عن بعضها والبعض لم يتم الاعلان عنه ، مؤكدا أن العالم يتحد للقضاء على الارهاب الاسود .

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وأكد مساعد الوزير أن المجرى الملاحي لقناة السويس مؤمن تماما من عناصر القوات المسلحة والشرطة وانه تم تشديد الاجراءات الأمنيه وإلغاء الإجازات.

وكذا تم تشديد إجراءات تأمين كافة السفارات الأجنبية والكنائس والأديرة وكافة المنشآت الحيوية والمرافق العامة مؤكدا علي قدرة أجهزة الأمن المصرية على مواجهة كافة أنواع التهديدات الإرهابية،