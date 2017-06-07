 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 10:21 مساءً
روابط سريعة
مسئول إيراني: منفذي هجوم طهران يحملون الجنسية الإيرانية
عناصر من الشرطة الايرانية - ايران

مسئول إيراني: منفذي هجوم طهران يحملون الجنسية الإيرانية

2017-06-07 22:19:39
أ ش أ

أكد مسئول بالأمن الإيراني اليوم /الأربعاء/ أن منفذي العمليات الإرهابية داخل البرلمان أو مرقد الخوميني يحملون الجنسية الإيرانية.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، أن رضا سي فولاحى عضو مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن ذلك اليوم، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وكان الهجوم المزدوج الذي وقع فى وقت سابق اليوم فى طهران قد أسفر عن مصرع 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسئوليته عن الهجومين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3