أكد مسئول بالأمن الإيراني اليوم /الأربعاء/ أن منفذي العمليات الإرهابية داخل البرلمان أو مرقد الخوميني يحملون الجنسية الإيرانية.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، أن رضا سي فولاحى عضو مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن ذلك اليوم، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وكان الهجوم المزدوج الذي وقع فى وقت سابق اليوم فى طهران قد أسفر عن مصرع 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسئوليته عن الهجومين.