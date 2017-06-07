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المفتي: الرسول كان صادقا قبل البعثة لتربية الإنسان
المفتي شوقي علام

المفتي: الرسول كان صادقا قبل البعثة لتربية الإنسان

2017-06-07 22:14:46

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الصدق أساس بناء المجتمعات ولذلك الأساس فى بناء هذه المجتمعات هم الرسل لأنهم صادقون، منوهًا أن الرسول الكريم كان صادقًا أمينًا حتى قبل البعثة وهذا من أجل تربية الإنسان على الصدق ليفوز بالدنيا والآخرة.

وذكر “علام”، فى لقائه على فضائية “أون لايف”، أن هناك آيات كثيرة فى القرآن تأمر بالصدق ومنها “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ” واجتناب الكذب مطلقًا لأنه يهدم كل شيء جميل وحسن، كما وصف الله تعالى أنبيائه بالصادقين، ومن ذلك قوله “وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا” وكذلك قوله تعالى “وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا”.

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