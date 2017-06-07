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ليفربول يعتذر من ساوثهامبتون في بيان رسمي
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ليفربول يعتذر من ساوثهامبتون في بيان رسمي

2017-06-07 22:10:21

أصدر نادى ليفربول الإنجليزي بياناً رسمياً بشأن صفقاته الجديدة التى ينوى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ أكد أنه صرف النظر عن التعاقد مع الهولندى فيرجل فان دايك مدافع فريق ساوثهامبتون.
قال ليفربول فى بيانه: “ليفربول يشعر بالأسف تجاه ما قيل خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باللاعب فيرجل فان دايك والمفاوضات بين الناديين”.
تابع البيان: “نتقدم باعتذارنا لرئيس النادي ولمجلس إدارته ولجماهير ساوثهامبتون بسبب أي سوء تفاهم حدث بشأن اللاعب”.
اختتم البيان قائلاً: “نحترم ساوثهامبتون ومكانه ونستطيع أن نؤكد أننا أنهينا أى اهتمام باللاعب”.
جدير بالذكر أن الريدز أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم المصرى الدولى محمد صلاح لاعب فريق روما الإيطالى، ولكن أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الصفقة تعثرت بسبب مغالاة فريق العاصمة الإيطالية فى مطالبه المادية.

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