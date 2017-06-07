ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، مساء اليوم الأربعاء ، خلال الاجتماع الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بمنطقة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحملت العظة عنوان “سالموا بعضكم بعضا ” مؤكدا أن السبت هو احد معالم السلوك المسيحي.

وهنأ البابا تواضروس الأقباط بمناسبة بدء “صوم الرسل” مشيرًا إلى أن هذا الصوم هو صوم الخدمة ، والكنيسة من أجل عملها علي مدار السنة.

وأضاف:” فالخدمة لا تنجح إلا بالصوم والصلاة، نجاح لكنيستك المحلية والقبطية والكنيسة العامة” ، كما أعرب البابا تواضروس عن تمنياته بالتوفيق للطلبة الذين يجتازون الامتحانات حاليا .