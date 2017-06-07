السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك في أكتوبر دون إصابات





سيطرت الحماية المدنية، على حريق نشب في مصنع بلاستيك بمنطقة أكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية الثانية، وانتقلت ٤ سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع خطر امتداده.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.