 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 10:17 مساءً
روابط سريعة
موناكو يجدد تعاقده مع مدربه حتى 2020
ليوناردو جارديم

موناكو يجدد تعاقده مع مدربه حتى 2020

2017-06-07 22:02:18

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مدربه البرتغالي، ليوناردو جارديم، لثلاث سنوات قادمة حتى يونيو2020، ليضع حدًا للتكهنات بشأن رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وقاد جارديم موناكو لتحقيق لقب الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، بعد غياب 17 عامًا، كما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعمل جارديم كمدرب لموناكو منذ عام 2014، وكان عقده السابق يمتد حتى 2019، لكن النادي مدد عقده لعام إضافي خوفًا من إغراءات الأندية الأخرى له، مثل إنتر ميلان الإيطالي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3