أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مدربه البرتغالي، ليوناردو جارديم، لثلاث سنوات قادمة حتى يونيو2020، ليضع حدًا للتكهنات بشأن رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وقاد جارديم موناكو لتحقيق لقب الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، بعد غياب 17 عامًا، كما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعمل جارديم كمدرب لموناكو منذ عام 2014، وكان عقده السابق يمتد حتى 2019، لكن النادي مدد عقده لعام إضافي خوفًا من إغراءات الأندية الأخرى له، مثل إنتر ميلان الإيطالي.