وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطر.

وقد كان فى استقبال على أرض المطار تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، وعبدالله بن حمد آل ثانى نائب أمير دولة قطر.