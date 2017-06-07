أكدت الفنانة سماح أنور أنها سافرت إلى الكويت، بعد تعرضها للضرب من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، عقب أحداث ثورة 25 يناير.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: إن مجموعة من محامي جماعة الإخوان الإرهابية، اتهموها بالشروع في القتل، وتم استدعائها في مبنى أمن الدولة آنذاك؛ للتحقيق معها.

وأرجعت أسباب ذلك لمداخلة هاتفية لأحد البرامج، طالبت فيها الأجهزة الأمنية: «بقتل عناصر الإخوان في ميدان التحرير».