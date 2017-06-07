أشرف اللواء أحمد بسيونى رئيس حى العامرية أول اليوم، يرافقه المهندس مدحت عبد الفضيل سكرتير عام الحى ومساعد رئيس الحى والإدارات المعنية، وبحضور محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومدير الإغاثة والطوارئ بوزارة التضامن الاجتماعى، على عملية تسكين الأسر بمساكن تعاونيات “مبارك.ب” بعد تجهيز وفرش الوحدات السكنية المعدة لهم بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم اليوم تسكين 5 أسر.

وأكد رئيس الحى، أنه جارى استكمال تسكين باقى الأسر المتضررة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برعاية وتسكين الأسر المتضررة من ميل عقار الأزاريطة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء اليوم من إزالة نصف أدوار العقار المائل بشارع على الخشخانى بالأزاريطة، كما تم إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها، وتم اليوم تسليم الوحدات السكنية بتعاونيات العامرية، والتى تم فرشها للمتضررين، وجار العمل على إزالة باقى العقار تحت إشراف عميد كلية هندسة جامعة الإسكندرية والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

وأكد أنه سيتم توفير 48 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة 85م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.

وشدد سلطان، فى بيان له اليوم، على جميع العاملين فى الموقع وقوات الأمن على ضرورة المحافظة على كل المتعلقات التى يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم وتسليمها إلى أصحابها، مؤكدًا عليهم وجوب التعامل بمنتهى الهدوء مع الأهالى المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذى يمرون به، مشيرًا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات.