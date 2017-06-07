أعلن الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، جيمس كومي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه التخلص من “الملف الروسي” في التحقيق.

وحسب “سبوتنيك”، وجاء في نص شهادة كومي المكتوبة أمام الكونجرس: «اتصل الرئيس بي صباح يوم 30 مارس، ووصف التحقيق بحق روسيا بأنه “عالق كالسحابة”، أمام إمكانياته في مصلحة الدولة، وأكد أن ليست له أية علاقات مع روسيا».

وتابع قائلًا: «من جانبي أجبت إننا سنحقق في هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وأنه سيكون من المفيد للغاية في حال لم نعثر على شيء، ونقوم بعملنا بشكل جيد».

وأشار إلى أن ترامب «دعا مجددًا في نهاية الحديث للتخلص من هذه الـ”سحابة”، التحقيق حول روسيا»، وأنه رد عليه قائلًا: «سأرى ماذا يمكن أن نقوم به، وأننا سنقوم بعملنا في مجال التحقيق بأسرع وأفضل طريقة».

وفي سياق آخر، قال كومي أن الرئيس ترامب، أكد له أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، لم يخطئ في اتصالاته مع روسيا.

وجاء في نص الشهادة حول لقاء كومي مع ترامب في 14 فبراير الماضي، والتي جرى تداولها اليوم الأربعاء: «بدأ الرئيس بكلمات: “أريد أن أتحدث عن مايكل فلين، الذي استقال. بدأ الرئيس يقول إن فلين لم يخطئ في حديثه مع الروس، ولكن كان عليه التخلص منه؛ لأنه ضلل نائب الرئيس مايكل بينس، وأضاف أن لديه قلقا آخر من فلين ولا يريد تدقيقه».