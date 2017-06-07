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سفير قطر يغادر إلى تركيا فى طريقة لبلاده بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة
سفير قطر بمصر سيف بن مقدم البوعينين

سفير قطر يغادر إلى تركيا فى طريقة لبلاده بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة

2017-06-07 21:42:30

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر فى طريقه إلى بلاده عبر تركيا، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التى تم منحها له من قبل وزارة الخارجية المصرية لمغادرة البلاد.
صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن السفير القطرى أنهى إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار، على الطائرة التركية المتجهة إلى أسطنبول، ومنها إلى الدوحة.
كانت وزارة الخارجية المصرية استدعت أول أمس الإثنين السفير القطرى، وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، كما تم إبلاغ المستشار إيهاب عبدالحميد القائم بالأعمال المصرى بالدوحة بالعودة إلى البلاد فى غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات بينما وافقت اليونان الإثنين، على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا فى قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

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