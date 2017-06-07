قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلبية التى يعيش فيها المجتمع، والناس تجاهلت النهى عن المنكر، تسببت في انتشار الإرهابيين وسطنا ولا نعرفهم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “الإرهابيين مش طالعين من البالعوت، دول عايشيين وسطينا، وسلبية الناس، اللى مبقتش تتابع وتتصدى للمنكر، واصبحت شقق الدعارة فى العمارات، بسبب سكوت الناس، وأصبحنا فى كارثة”.