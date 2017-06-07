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السياحة: مد فترة تسجيل أسماء المواطنين في قرعة الحج السياحي حتى ٢٠ يونيو
الحجاج ـ حج‎

السياحة: مد فترة تسجيل أسماء المواطنين في قرعة الحج السياحي حتى ٢٠ يونيو

2017-06-07 21:35:17

وافقت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، -على الطلب المقدم من غرفة الشركات لمد فترة تسجيل أسماء المواطنين في قرعة الحج السياحي - على الموقع الخاص بالحج - حتى الثلاثاء ٢٠ يونيو الحالي والموافق ٢٥ رمضان.
وكانت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أرسلت خطابا لـ يحيي راشد وزير السياحة، للمطالبة بمد فترة تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، وأن الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام طالبت بذلك لتعويض فترة تأخر موعد فتح باب التسجيل.

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