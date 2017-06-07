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تعرف على موعد وصول الفرق المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة
البطولة العربية

تعرف على موعد وصول الفرق المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة

2017-06-07 21:40:31

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد، مواعيد حضور ومغادرة الفرق المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في القاهرة والإسكندرية خلال الفترة من 21 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس 2017.

وقرر مسئولو الاتحاد العربي، أن تحضر الفرق المشاركة إلى مصر قبل انطلاق البطولة بـ72 ساعة، وتحديدًا يوم 18 يوليو المقبل.
أما الفرق التي تودع البطولة، فتقرر أن تُغادر مصر بعد 48 ساعة من آخر مباراة يلعبها الفريق.

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