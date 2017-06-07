أكدت الخارجية الاسبانية اليوم الاربعاء ، مقتل أحد مواطنيها في الهجوم الارهابي الذي وقع مؤخرا على جسر لندن .

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية ان القتيل الاسباني يدعى انجاسيو ايشفييرا ويبلغ من العمر 39 عاما وكان يقيم في لندن ، واعتبر في عداد المفقودين في هجوم السبت الماضي .

على صعيد متصل ، توفي اليوم مواطن فرنسي ثالث في هجوم لندن ، ليرتفع بذلك عدد القتلى في الحادث الى 8 أشخاص .