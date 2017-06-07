 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 10:27 مساءً
روابط سريعة
الخارجية الاسبانية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في هجوم لندن
علم اسبانيا

الخارجية الاسبانية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في هجوم لندن

2017-06-07 21:36:34
متابعات

أكدت الخارجية الاسبانية اليوم الاربعاء ، مقتل أحد مواطنيها في الهجوم الارهابي الذي وقع مؤخرا على جسر لندن .

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية ان القتيل الاسباني يدعى انجاسيو ايشفييرا ويبلغ من العمر 39 عاما وكان يقيم في لندن ، واعتبر في عداد المفقودين في هجوم السبت الماضي .

على صعيد متصل ، توفي اليوم مواطن فرنسي ثالث في هجوم لندن ، ليرتفع بذلك عدد القتلى في الحادث الى 8 أشخاص .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3