تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، مع ماكسيميليان فيليب نجم المنتخب الألماني للشباب، تحت 21 عامًا، من نادي فرايبورج.

وأعلن دورتموند، أن فيليب، 23 عامًا، وقع عقدًا مع النادي لـ5 سنوات حتى 2022، دون أن يفصح عن أي تفاصيل مالية للعقد.

لكن مجلة “كيكر” الألمانية الرياضية، أشارت إلى أن المقابل المالي للصفقة يبلغ 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) .

وقال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي دورتموند: “نشعر بالسعادة لانتقال ماكسيميليان فيليب لصفوفنا حيث كانت العديد من الأندية بألمانيا، وخارجها ترغب بشدة في التعاقد معه”.

وأوضح: “فيليب لاعب رائع يمكنه أداء دور لاعب الوسط المهاجم. ينتظره مستقبل رائع”.

وأعلن دورتموند أمس الثلاثاء، عن تعيين المدرب الهولندي بيتر بوس، مديرًا فنيًا للفريق خلفا لتوماس توخيل.

وأصبح فيليب رابع صفقة يبرمها دورتموند هذا الصيف، بعدما تعاقد مع المدافعين عمر توبراك، ودان أكسيل، زاجادو، ولاعب الوسط محمود داوود.