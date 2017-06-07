تأهل البريطاني أندي موراي ، المصنف الأول عالميا ، إلى الدور نصف النهائي ببطولة رولان جاروس للتنس (فرنسا المفتوحة)، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الياباني كي نيشيكوري للفوز بثلاث مجموعات لواحدة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في ربع النهائي.

وإحتاج موراي لساعتين و39 دقيقة، للفوز على اللاعب الياباني بواقع 2-6 و 6-1 و7-6 و6-1 ، وتعد هذه هي المرة الخامسة و الرابعة على التوالي، التي يبلغ فيها اللاعب البريطاني المربع الذهبي بالبطولة الفرنسية.

وسيدخل موراي اختبارا آخر صعبا عندما يواجه السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تأهل للدور ذاته بعدما تغلب على الكرواتي مارين سيليتش بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-3 و6-1.