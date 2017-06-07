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وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس‎

وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف

2017-06-07 21:31:35
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أشاد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال اتصال هاتفي بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بدور السعودية الفعال في محاربة الإرهاب والتطرف.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة وتطوراتها في المنطقة.

وتطلع الجانبان إلى مزيدٍ من العمل لتوحيد جهود التحالف الدولي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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