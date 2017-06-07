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جورجيا تتغلب على سانت كيتس ونيفس بثلاثية ودية
منتخب جورجيا

جورجيا تتغلب على سانت كيتس ونيفس بثلاثية ودية

2017-06-07 21:18:49

تغلب منتخب جورجيا لكرة القدم 3 / صفر، على ضيفه منتخب سانت كيتس ونيفس، في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الجورجية تبليسي.

وأخفق المنتخبان في هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز جيورجي أرابيدزي الهدفين الأول والثاني لمنتخب جورجيا في الدقيقتين 51 و73 من ركلة جزاء، فيما أضاف فلاديمير دفاليشفيلي الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ويستعد منتخب جورجيا لملاقاة مضيفه منتخب مولدوفا، الأحد المقبل، في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا عام 2018، التي تضم أيضا منتخبات أيرلندا والنمسا وويلز وصربيا.

ويقبع المنتخب الجورجي في المركز الخامس (قبل الأخير) بترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

في المقابل، خرج منتخب سانت كيتس ونيفس من الأدوار الأولى لتصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة للمونديال.

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