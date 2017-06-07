رحل المدرب البرتغالي سرجيو كونسيساو ، اليوم الأربعاء ، عن فريق نانت الفرنسي الذي كان يرتبط معه بعقد حتى 2020 ، ليتولى تدريب بورتو البرتغالي ، وأرجع قرار الرحيل إلى “ظروف صحية” خاصة بزوجته.

وأكد كونسيساو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) “لقد سنحت لي فرصة من أجل مواصلة العيش مع كرة القدم والاهتمام بالمرأة التي رافقتني طيلة 18 عاما”.

وأشار المدرب في تصريح نقلته وكالة الانباء الإسبانية إلى أنه عمل مع فرق فيتوريا جيمارايش وبراجا وأكاديميكا وقال “كرة القدم كانت شغفي الدائم، ولكن بمرور السنوات، أدركت أن هناك أولويات أخرى”، ولذلك اطالب فيه الجماهير بتفهم موقفى.

ومن جانبه ، أعلن النادي الفرنسي في بيانه “على الرغم من ثقة ودعم النادي والجماهير للمدرب ، فضلا عن تجديد عقده حتى 30 يونيو 2020 ، أعلن كونسيساو عن رغبته الملحة لإدارة نادي نانت بالرحيل من أجل تدريب بورتو”.

وكان رئيس النادي الفرنسي، البولندي فالديمار كيتا، قد أشار لوسائل الإعلام المحلية إلى أنه في حالة بقاء المدرب البرتغالي مع الفريق، كان سيوفر له “جميع الإمكانيات من أجل مواصلة المغامرة”.

وتولى كونسيساو تدريب بطل الدوري الفرنسي سابقا في ثمان مناسبات منذ ديسمبر الماضي وتمكن من قيادته لإنهاء الموسم في المركز السابع، المركز الأفضل في تاريخ النادي منذ 2004 ، على الرغم من البداية المتعثرة واقترابه كثيرا من الهبوط للدرجة الثانية.