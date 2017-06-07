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حزب أردوغان يدعو لمظاهرة ضخمة في اسطنبول لدعم "تميم"
أمير قطر والرئيس التركي - تميم واردوغان

حزب أردوغان يدعو لمظاهرة ضخمة في اسطنبول لدعم "تميم"

2017-06-07 21:19:58
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بعد ساعات من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى قطر لدعم نظام تميم بن حمد، دعا حزب “العدالة والتنمية” ، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، لمظاهرات ضخمة في شوارع مدينة اسطنبول التركية وبميدان تقسيم الشهير لدعم أمير قطر.
ودعا الحزب الذي نشر منشورات داعمة لقطر، أعضاءه أن تبدأ المظاهرة فى الساعة 11 ونصف من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت أنقرة.

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