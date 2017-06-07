بعد ساعات من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى قطر لدعم نظام تميم بن حمد، دعا حزب “العدالة والتنمية” ، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، لمظاهرات ضخمة في شوارع مدينة اسطنبول التركية وبميدان تقسيم الشهير لدعم أمير قطر.

ودعا الحزب الذي نشر منشورات داعمة لقطر، أعضاءه أن تبدأ المظاهرة فى الساعة 11 ونصف من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت أنقرة.