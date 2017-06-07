فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على اللقاء الودي، الذي جرى بين منتخب فنلندا لكرة القدم وضيفه منتخب ليشتنشتاين، بمدينة توركو الفنلندية، اليوم الأربعاء، في إطار استعداداتهما لمواصلة مسيرتهما بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا العام المقبل.

وبادر ميهميت ميتيماج بالتسجيل لمصلحة فنلندا في الدقيقة 17، قبل أن يدرك نيكولاس هاسلر التعادل لمنتخب ليشتنشتاين في الدقيقة 62.

ويستعد منتخب فنلندا لملاقاة ضيفه منتخب أوكرانيا يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة من المجموعة التاسعة لتصفيات المونديال، التي تضم أيضا منتخبات كرواتيا وأيسلندا وتركيا وكوسوفو.

ومازال منتخب فنلندا يبحث عن انتصاره الأول في المجموعة، حيث يقبع في المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة.

في المقابل، يخرج منتخب ليشتنشتاين لمواجهة مضيفه منتخب إيطاليا، يوم الأحد أيضا، في الجولة السادسة من المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات إسبانيا وإسرائيل وألبانيا ومقدونيا.

ويتذيل منتخب ليشتنشتاين الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الخمس الأولى بالمجموعة.