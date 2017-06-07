 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 11:56 مساءً
روابط سريعة
مشادة كلامية على الهواء بين رفعت السعيد وبرلمانى
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي

مشادة كلامية على الهواء بين رفعت السعيد وبرلمانى

2017-06-07 23:23:04

شهدت حلقة اليوم من برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم مشادة كلامية بين الكاتب والمفكر رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع، الدكتور حمادة حسنى المشرف على المادة التاريخية بـ مسلسل الجماعة 2، والنائب مصطفى كمال الدين حسين والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس وذلك أثناء الحديث عن مسلسل الجماعة 2 ، وعن المعلومات التي نشرت به وعن علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسيد قطب .

وقال الكاتب والمفكر رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع ، إن هناك معلومات غير كاملة فى المسلسل وغير صحيحة وهاجم السعيد، ، مسلسل الجماعة 2، بشكل عام مؤكدا أن وحيد حامد ليس مجرد كاتب ومؤلف، ولكن مفكر كبير ويحترمه على المستوى الشخصي، لكن هناك فرق بين الدراما والتاريخ.

وفى أثناء تعليق النائب مصطفى كمال الدين حسين ، على كلام رفعت السعيد رفض الاخير ان يتحدث أو أن يعلق وقال « لو حد اتكلم انا همشي ومش هكمل الحلقة انا هتكلم لحد ما اخلص اللى عندى »

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3