شهدت حلقة اليوم من برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم مشادة كلامية بين الكاتب والمفكر رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع، الدكتور حمادة حسنى المشرف على المادة التاريخية بـ مسلسل الجماعة 2، والنائب مصطفى كمال الدين حسين والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس وذلك أثناء الحديث عن مسلسل الجماعة 2 ، وعن المعلومات التي نشرت به وعن علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسيد قطب .

وقال الكاتب والمفكر رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع ، إن هناك معلومات غير كاملة فى المسلسل وغير صحيحة وهاجم السعيد، ، مسلسل الجماعة 2، بشكل عام مؤكدا أن وحيد حامد ليس مجرد كاتب ومؤلف، ولكن مفكر كبير ويحترمه على المستوى الشخصي، لكن هناك فرق بين الدراما والتاريخ.

وفى أثناء تعليق النائب مصطفى كمال الدين حسين ، على كلام رفعت السعيد رفض الاخير ان يتحدث أو أن يعلق وقال « لو حد اتكلم انا همشي ومش هكمل الحلقة انا هتكلم لحد ما اخلص اللى عندى »