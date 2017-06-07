أعربت الحكومة الإيطالية عن “القلق الكبير” بشأن الأزمة الراهنة بدول مجلس التعاون الخليجي، التي نشبت بين قطر من جهة، وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، داعية إلى تجنب التصعيد بين طرفي الأزمة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال لقاء مع الصحفيين - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - بمقر الوزارة في روما، بعد اجتماعه بمبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا ستافان دي ميستورا.

وقال ألفانو: نشجع الدول المعنية ووسائل إعلامها على شرح الخلافات عن طريق الحوار. فهذه الدول تقدم إسهاما حيويا للاستقرار الإقليمي ومن الضروري الحفاظ على تماسك وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الإرهاب.