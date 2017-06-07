وزارة الدفاع اليابانية: عمليات هبوط اضطراري لطائرات عسكرية أمريكية في طوكيو2017-06-07 20:55:11
ذكرت المكاتب الإقليمية بوزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء ، أن ثمة تقارير تفيد بوقوع سلسلة من عمليات الهبوط الطارئة ، في محافظة أوكيناوا الجنوبية شمال شرقي اليابان، شملت طائرة “أوسبري” تابعة للبحرية الأمريكية، وطائرات مقاتلة.
ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء عن مكتب الدفاع الياباني قوله :”إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات”.
وأفاد مكتب الدفاع في أوكيناوا بأن طائرة “أوسبري” المتواجدة في محطة فوتينما الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في أوكيناوا هبطت في المطار الأمريكي في جزيرة “لو” اليابانية الليلة الماضية، بعد انطلاق الضوء التحذيري في قمرة القيادة، مضيفا أن الجيش الأمريكي أوضح أن الهبوط الاضطراري كان إجراء وقائيا.
وبالإشارة إلى هبوط مروحية عسكرية أمريكية هبوطا اضطراريا هذا الشهر في جزيرة مختلفة في أوكيناوا، قال كيشيرو جاهانا المسئول الحكومي في أوكيناوا في مؤتمر صحفي “إنه لمن المؤسف للغاية أن نشهد هذه الأمور تحدث واحدة تلو الأخرى”.
وأثار استخدام طائرات أوسبري، التي يمكن أن تقلع وتهبط مثل مروحية وتحلق كالطائرة، الغضب بين سكان أوكيناوا بسبب ضجيج الطائرات وتاريخ حوادثها خارج البلاد، كما ازدادت المخاوف المتعلقة بالسلامة بعد تحطم إحدى الطائرات في المياه بالقرب من الجزيرة الرئيسية في ديسمبر الماضي.
في السياق نفسه، هبطت أيضا ثلاث مقاتلات أمس من طراز “إف / إيه - 18” في قاعدة ماتسوشيما لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في محافظة مياجي حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر، بعد أن أبلغ أحدهم بأن ثمة مشكلة في المحرك.
وقال مكتب الدفاع في توهوكو إن المقاتلات كانت متوجهة إلى محطة ايواكوني الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في محافظة ياماجوتشى غربي اليابان من ألاسكا.
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