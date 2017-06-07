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ترامب: السعودية تقوم بجهد عظيم ومتميز لمنع تمويل الإرهاب
ترامب في السعودية

ترامب: السعودية تقوم بجهد عظيم ومتميز لمنع تمويل الإرهاب

2017-06-07 20:45:52
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نقلت قناة “سكاي نيوز” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن “تقوم بجهد عظيم ومميز لمنع تمويل الإرهاب”.

وقررت السعودية ومصر والإمارات وليبيا قد قرروا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تمويلها لجماعات إرهابية وإساءة أميرها تميم بن حمد لدول الخليج ومصر.

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