خالد الجندي: تغيير المنكر لا يكون بالشومة

اكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم، يعتبر من أخطر أجزاء كتاب الله، لأنه يدور حول الإنسان الصالح ...