نص كلمة السيسي في مؤتمر مع نظيره البوركيني2017-06-07 20:41:45
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قليل مؤتمر صحفى مع نظيره البوركينى روك مارك، فى قصر الاتحادية لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين ومناقشة قضايا وأوضاع المنطقة والقارة الإفريقية.
فيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس بوركينا فاسو:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس روك كابوريه
رئيس بوركينا فاسو
السيدات والسادة،
أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس “روك كابوريه” رئيس بوركينا فاسو، وأن أنقل له اعتزاز الشعب المصري باستقباله في القاهرة. كما أود أن أؤكد له سعادتي بحرص الجانبين على استمرار التشاور والتنسيق المشترك، بعد أن التقينا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في كيجالي العام الماضي وعلى هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة في الرياض.
السيدات والسادة،
لقد ناقشت مع فخامة الرئيس كابوريه خلال لقائنا اليوم سبل تعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو في مختلف المجالات، واتفقنا على أهمية زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، فضلًا عن أهمية تفعيل اللجنة المشتركة، والإسراع بعقد دورتها المقبلة في القاهرة في أقرب فرصة بما يساهم في دفع العلاقات بين بلدينا إلى أفاق أرحب.
السيدات والسادة الحضور،
لقد أكدت للرئيس كابوريه دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في بوركينا فاسو، وعبرت لفخامته عن الإعجاب بخطة التنمية الطموحة التي يقودها في ذلك البلد العزيز على مصر، وأكدت له استعدادنا للتعاون مع بوركينا فاسو في هذا الصدد من خلال تشجيع الاستثمارات المصرية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية والإنشاءات والطاقة.
كما اتفقنا على تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للأشقاء في بوركينا فاسو.
السيدات والسادة،
لقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، فضلًا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية، حيث أكدت مباحثاتنا توافق وجهات النظر إزاء مجمل تلك القضايا، واتفقنا على أهمية تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدى لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي. كما اتفقنا على استمرار التشاور وتعزيز التنسيق بين مصر وبوركينا فاسو سواء من خلال القنوات الثنائية أو من خلال تجمع الساحل والصحراء والاتحاد الأفريقى.
-
سامسونج تقدم رسميا 3 هواتف أندرويد جديدة
كشفت سامسونج عن سلسلة أجهزة غالاكسي J في أوروبا، تتضمن 3 هواتف أندرويد جديدة ستُطرح في الأسواق خلال الأشهر المقبلة: غالاكسي J3 وJ5 وJ7. وعلى الرغم من أن سامسونج أعلنت ...Wed, 07 Jun 2017 14:11:25 GMT
-
العلماء يكشفون حقيقة مضار وفوائد الخبز بنوعيه
قام علماء بدراسة تهدف إلى تحديد آثار تناول الخبز بنوعيه الأبيض والأسمر على صحة الإنسان وخلصوا إلى نتيجة “لون الخبز لا تأثير له”. وقد وجد العلماء أنه في حال تناول ...Wed, 07 Jun 2017 14:10:33 GMT
-
العلاقات الدبلوماسية مع قطر.. الأزمة والتحديات التي تشهدها منطقة الخليج
يأتي قرار عدد من الدول العربية والخليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كاشفاً لعمق الأزمة والتحديات التي تشهدها منطقة الخليج وفي القلب منها مجلس التعاون ...Wed, 07 Jun 2017 10:14:20 GMT
-
إجراءات مشددة لتأمين حفل المغنية الأمريكية آريانا جراندي بعاصمة النور
اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحفل الذي ستحييه مساء اليوم الأربعاء المغنية الأمريكية آريانا جراندي بقاعة “هوتيل أكور ارينا” بالعاصمة ...Wed, 07 Jun 2017 16:31:59 GMT
-
إطلاق نار داخل البرلمان الإيراني وإلقاء القبض على المنفذ
شهدت إيران صباح الأربعاء حادثتي إطلاق نار منفصلتين، وقعت الأولى داخل البرلمان الإيراني، والثانية عند قبر الخميني جنوب البلاد. أفادت وسائل إعلام إيرانية، ...Wed, 07 Jun 2017 06:55:01 GMT
-
"الدفاع السودانية" تؤكد انتهاء التمرد نهائيا في دارفور
أكدت وزارة الدفاع السودانية، انتهاء التمرد في دارفور بعد معركة (عين سرو) الأخيرة، وصدها لهجوم المتمردين. وجدَّد وزير الدولة في وزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم ...Wed, 07 Jun 2017 16:31:59 GMT
-
خالد الجندي: تغيير المنكر لا يكون بالشومة
اكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم، يعتبر من أخطر أجزاء كتاب الله، لأنه يدور حول الإنسان الصالح ...Wed, 07 Jun 2017 16:15:13 GMT
-
السودان يؤكد تضامنه الكامل مع المجتمع الدولي في مكافحة العنف والتطرف
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر، موقف السودان الثابت وتضامنه الكامل مع المجتمع الدولي في مساندة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنف والتطرف الذي ...Wed, 07 Jun 2017 15:45:20 GMT
-
وداعا لأعراض الشيخوخة!
أكد علماء من جامعة روتشستر الأمريكية للبحوث أنهم توصلوا إلى معلومات جديدة تساعد على محاربة أعراض الضمور العضلي الذي يصيب الإنسان في سن الشيخوخة. وخلال إحدى الندوات ...Wed, 07 Jun 2017 14:10:46 GMT