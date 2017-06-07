وافق البرلمان التركي، في جلسة عقدت مساء اليوم /الأربعاء/ على اتفاقيتين، واحدة تسمح بنشر قوات فى قاعدة عسكرية تركية فى قطر، والثانية لبرنامج لتدريب قوات الدرك هناك.

وذكرت صحيفة (ديلي صباح) التركية على موقعها الإلكتروني أنه تمت الموافقة على الاتفاقيتين بأغلبية الأصوات التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في البرلمان التركي، وبدعم من نواب حزب الحركة القومية (المعارض).

وكان السفير التركي في قطر، قد كشف - في وقت سابق - أن القاعدة العسكرية التركية التي يتم إنشاؤها في قطر (دون موعد واضح) سوف تكون الأولى بالنسبة إلى تركيا في الشرق الأوسط، وسوف تضم كتائب مشاة ووحدات جوية وبحرية، ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة، وسوف تستخدم مكانا للتدريبات المشتركة.