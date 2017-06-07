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محمد صلاح يحصد جائزة أفضل أداء مع روما هذا الموسم
محمد صلاح - روما

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل أداء مع روما هذا الموسم

2017-06-07 20:36:17

حصل النجم المصري الدولي محمد صلاح على جائزة أفضل أداء فردي للاعب في فريق روما في مباراة خلال الموسم الماضي ، وذلك عن أدائه في مباراة بولونيا والتي سجل فيها ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وأجرى الموقع االرسمي لنادي روما الإيطالي استطلاعًا للرأي لاختيار أفضل أداء فردي لأحد لاعبيه في مباراة خلال الموسم الماضي، بين أربعة لاعبين وهم محمد صلاح والبلجيكي راديا ناينجولان والبوسني ادين دجيكو والحارس البولندي تشيزني.

وفاز “صلاح” بالجائزة بعدما حصل على أكثر من 90 % من إجمالي الأصوات التي شاركت في استطلاع الرأي.

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