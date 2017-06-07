قال الكابتن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصرى، إنه لا يقلق من أى حارس مرمى ولا يضع أى حارس مرمى فى حسبانه.

وأضاف الحضرى فى برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»: ” مفيش حارس مرمى يملى عينى”.

ويأتي برنامج «رامز تحت الأرض»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

تقوم فكرة البرنامج بدعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعندما يحاولون الخروج من هذه الرمال، تخرج حيوانات من تحت الأرض عن طريق استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محصورا بين الرمال وبين هذه الحيوانات المفترسة، فكيف سيكون رد فعل الضيوف في هذه اللحظة.