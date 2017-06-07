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ترامب لـ "تميم" : من الضروري تعاون كل الدول لوقف تمويل الإرهاب
ترامب وابو مازن

ترامب لـ "تميم" : من الضروري تعاون كل الدول لوقف تمويل الإرهاب

2017-06-07 20:41:40
وكالات

أفادت قناة “سكاي نيوز” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، شدد خلاله على ضرورة التعاون بين جميع الدول لوقف تمويل الإرهاب.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعدد آخر من الدول قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر بسبب تمويلها لجماعات إرهابية وإساءة أميرها تميم بن حمد لدول الخليج ومصر.

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