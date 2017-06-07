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غدًا.. رئيس بوركينا فاسو يزور مشيخة الأزهر
شيخ الازهر احمد الطيب

غدًا.. رئيس بوركينا فاسو يزور مشيخة الأزهر

2017-06-07 20:34:39

يستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ، روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف ودولة بوركينا فاسو، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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