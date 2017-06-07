الخارجية تعيد 30 مصرياً من العاملين بقطر علقوا بمطار بيروت2017-06-07 20:28:25
استقبل مطار القاهرة مساء الأربعاء 30 مصريًا يمثلون 23 أسرة من العاملين بقطر قادمين من لبنان كانوا عالقين بمطار بيروت منذ ظهر الثلاثاء وذلك بعد تدخل سفير مصر فى لبنان لإعادتهم إلى مصر.
ووصلت الأسر المصرية على رحلة الخطوط اللبنانية رقم 306 والقادمة من بيروت وكان فى استقبالهم وفد من مكتب الخارجية بالمطار برئاسة “أحمد شطا”، مدير المكتب ونائبه “يحيى السيد” حيث قاموا بمساعدتهم فى إنهاء الإجراءات تنفيذًا لتعليمات وزارة الخارجية.
أعرب العائدون عن شكرهم للسفير “نزيه النجارى”، سفير مصر لدى بيروت حيث لعب دورًا كبيرًا فى عودتهم إلى مصر حيث رفضت إحدى شركات الطيران عودتهم على طائرتها الثلاثاء بدعوى أن التذاكر خاصة بالخطوط القطرية وبعد تدخل السفير المصرى قام بجهود كبيرة وعودتهم على رحلة الخطوط اللبنانية.
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