 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 08:53 مساءً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية تفجر سيارتين مفخختين قرب السفارة الأمريكية بلندن
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية تفجر سيارتين مفخختين قرب السفارة الأمريكية بلندن

2017-06-07 20:29:16

أفادت قناة “سكاي نيوز” بأن الشرطة البريطانية نفذت تفجيرين مسيطر عليهما قرب مبنى السفارة الأمريكية في لندن.

وأضافت القناة، أن الشرطة البريطانية اشتبهت بسيارتين متوقفتين قرب المبنى، وبفحصهما تبين أنهما مفخختان، فلجأت الشرطة إلى تفجيرهما بشكل مسيطر عليه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3