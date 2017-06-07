انهال نجم منتخب مصر عصام الحضري، بوصلة شتائم، ببرنامج رامز تحت الأرض، متوعدًا لسائق السيارة، وسط صراخه، قائلا:”والله العظيم انا ايدي تقيله،ياعم خلصنا بقا”.

وعندما اكتشف الحضري المقلب ، انهال بالضرب على رامز جال قائلا له : “انت بتعمل فيا انا كدة، والله العظيم محدش يقدر يعمل في الحضري كده”.

وتلفظ نجم منتخب مصر عصام الحضري، بوصلة شتائم، خلال قيامة بمغامرة سيارة الصحراء، التي تنظلق مسرعة تكتسح الكسبان الرملية، ببرنامج “رامز تحت الأرض”.

وتوعد “الحضري” سائق السيارة، وسط صراخه، قائلا:”والله العظيم انا ايدي تقيله.. ياعم خلصنا بقا”.