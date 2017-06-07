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السنغال وجيبوتي تقطعان العلاقات مع قطر
تميم بن حمد

السنغال وجيبوتي تقطعان العلاقات مع قطر

2017-06-07 20:43:57
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أعلنت السنغال اليوم الأربعاء أنها ستستدعي سفيرها في قطر وعبرت عن “تضامنها” مع السعودية ودول خليجية أخرى قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وبحسب صحيفة القدس العربي، أعلنت جمهورية جيبوتي اليوم الأربعاء خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع قطر، داعية في الوقت ذاته إلى حل الخلاف القائم عن طريق الحوار بحسب بيان رسمي.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعدد آخر من الدول قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر بسبب تمويلها لجماعات إرهابية وإساءة أميرها تميم بن حمد لدول الخليج ومصر.

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