أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر وبوركينا فاسو على استمرار التشاور والتنسيق المشترك، بعد الالتقاء على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في كيالي العام الماضي، بجانب القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة في الرياض.

وأضاف الرئيس السيسي - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البوركيني روش مارك كريستيان كابوري، بقصر الاتحادية - أنه تم مناقشة سبل تعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو في مختلف المجالات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية زيادرة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلا عن أهمية تفعيل اللجنة المشتركة والاسراع بعقد دورتها المقبلة في القاهرة في أقرب فرصة، بما يسهم بدفع العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب.

وأكد الرئيس السيسي للرئيس كابوري على دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في بوركينا فاسو، معبرا عن الإعجاب بخطة التنمية الطموحة التى يقودها في ذلك البلد العزيز على مصر.