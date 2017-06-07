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داعية: الجنابة والحيض لا علاقة لهما بصحة الصيام
الدكتور اسلام النواوي

داعية: الجنابة والحيض لا علاقة لهما بصحة الصيام

2017-06-07 19:48:55
كتب - متابعات

سألت متصلة، الدكتور إسلام النواوي، الداعية الإسلامي، عن حكم تأخير الغسل بعد رفع العذر؟ وهل يبطل الصيام؟
ورد في برنامجه “فتاوى”، المذاع على شاشة “دريم”، أنه وجب عقب الانتهاء من العذر الشرعي للمرأة الاغتسال من أجل الصلاة ولكن لا يبطل الصيام”، منوها أن الصيام لا علاقة له بالطهارة.

وتابع: “الجنابة والحيض لا علاقة لهما بصحة الصيام”.

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