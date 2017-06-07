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خالد الجندي لقراء المصحف: "إما تحترموا القرآن أو تشوفوا شغلانة تانية"
خالد الجندي

خالد الجندي لقراء المصحف: "إما تحترموا القرآن أو تشوفوا شغلانة تانية"

2017-06-07 19:54:50
كتب - متابعات

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حفظ القرآن ملكة لاتوجد عند جميع الناس؛ ولذا لم يكن جميع الصحابة حفظة للقرآن الكريم؛ لخوفهم من حفظ القرآن دون العمل به.

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، على شاشة “dmc”، اليوم الأربعاء، إن سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: “كنا نحن صحابة رسول الله (ص) لانتجاز الأيات الخمس حتى نعمل بهن ثم نتجازهن إلى غيرهن”.

وخاطب قراء القرآن الكريم،: “إما تحترموا القرآن أو تشوفوا شغلانة تانية، القرآن حجة على صاحبه، ولاينبغي قراءته على إناس غير مستمعين ومنصتين له”.

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