أكد روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، أنه يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته لزيارة مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين قديمة جدًا.

وقال في المؤتمر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تعاون في مجال الصحة والتعليم ومكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن بوركينا فاسو تعهدت بأن القطاع الخاص في البلدين سيلعب دور كبير في العلاقات بينهما.

ولفت إلى أنه يحي “السيسي” في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر هي مركز سياحي في العالم ولابد أن يعود لمكانته كما كان.