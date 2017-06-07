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هذه آخر المستجدات في ملف إزالة التعديات على الأراضي في الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

هذه آخر المستجدات في ملف إزالة التعديات على الأراضي في الوادي الجديد

2017-06-07 19:40:48
كتب - متابعات

كشف محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، آخر المستجدات في ملف إزالة التعديات على الأراضي ومقترحات شباب المحافظة.
وأوضح الزملوط، خلال احتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات التعدي على أراضي الدولة بلغت 2088 بمساحة 119 ألف فدان.

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