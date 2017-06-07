صرح نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، بأن اختبارات الدولة للطائرة الضاربة الثقيلة بلا طيار قد تنتهي في عام 2018، ثم ستبدأ المشتريات في إطار برنامج الدولة الجديد للتسليح حتى عام 2025.

وقال بوريسوف - بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - “بعد انتهاء مرحلة تصميم النموذج التجريبي، نُقذ تحليق هذا الطراز، وأصبح أول نموذج تجريبي على وشك الانتهاء. أعتقد أنهم سينتهون من هذا العمل خلال العامين الجاري والمقبل، وسيجرون اختبارات الدولة، وستكون لدى الجيش الروسي فئة جديدة من الطائرات بلا طيار”.

وأشار إلى أن المكتب فاز قبل بضع سنوات في مسابقة تصميم طائرة ثقيلة بلا طيار وسط منافسة شرسة.

وأضاف: “سننظر في مسألة الشراء من قبل الدولة اعتبارا من عام 2018. نحن مستعدون لشراء طائرات “زينيتسا” بلا طيار اعتبارا من عام 2018، وأيضا الطائرة الثقيلة بلا طيار في حال انتهاء اختبارات الدولة في عام 2018. إنّها لا تتخلف عن مواصفات النماذج حيز الخدمة لدى جيوش العالم حاليا”.

وتنفذ روسيا منذ بضع سنوات برامج تطوير لأسلحتها ومنظوماتها الدفاعية في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية والتهديد الإرهابي وزيادة حدة التوترات في العلاقات الدولية.