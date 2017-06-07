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الطيب: العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في حاجة إلى تعديل
شيخ الاهر احمد الطيب

الطيب: العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في حاجة إلى تعديل

2017-06-07 19:22:31
كتب - متابعات

أكد الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الازهر، أن البنت يجوز لها أن تخطب لنفسها من خلال التلميح في الكلام، كما يجوز للأب إذا أعجب بشاب أن يطلب منه أن يتزوج ابنته، مشيرًا إلى أن رغم أن هذا مباح إلا أنه ضد العادات والتقاليد.

وقال في حواره ببرنامج “حديث شيخ الأزهر”، المذاع على شاشة الفضائية “المصرية”، مساء الأربعاء، أن الأب قد يعجب بشاب فيقول له أريد أن أزوجك ابنتي أو أن تعرض البنت نفسها على الرجل، لافتًا إلى ان هناك امرأة عرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتزوجها، وهذا حدث أكثر من مرة.

ورأى أن العادات والتقاليد في حاجة إلى تعديل لكي تتناسب مع الشرع، لافتة إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب قام بعرض ابنته حفصه على سيدنا عثمان بن عفان، فرد عليه أنه لا يرغب في الزواج، فعرضها على أبو بكر الصديق فلم يوافق، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم.

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