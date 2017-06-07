مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس بوركينا فاسو مساء اليوم

بدأت مساء اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وروك مارك كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما لعرض نتائج المباحثات والموضوعات التي تم الحديث بشأنها.

وتمت إقامة مراسم استقبال رسمية لرئيس بوركينا فاسو فور وصوله إلى قصر الاتحادية في مستهل زيارته لمصر.