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مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس بوركينا فاسو مساء اليوم
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس بوركينا فاسو مساء اليوم

2017-06-07 18:39:31
خاص - محيط

بدأت مساء اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وروك مارك كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما لعرض نتائج المباحثات والموضوعات التي تم الحديث بشأنها.

وتمت إقامة مراسم استقبال رسمية لرئيس بوركينا فاسو فور وصوله إلى قصر الاتحادية في مستهل زيارته لمصر.

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