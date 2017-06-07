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أزهري: هذا ما يمنع قبول الدعاء!
دعاء - ابتهال

أزهري: هذا ما يمنع قبول الدعاء!

2017-06-07 18:36:45
كتب - متابعات

رد الشيخ كامل كمال عبد القوي، العالم الآزهي، على سؤال متصل يقول هل هناك ذنب يحجب الدعاء؟، موضحا أن الله سبحانه وتعالى يقول:”إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ”، ومن شروط قبول الدعاء أن تكون طاهر القلب نقي السريرة غير باغي ولا معتدي ولا أكل حرام، وأن يكون الدعاء فيه خير لك ومصلحة لخلق الله، والا يكون الدعاء معتدي على الغير به.

وقال في برنامج “اسال أزهري” على شاشة “ltc”، اليوم الأربعاء، إن المعاصي والإصرار على الكبار تمنع قبول الدعاء إلا أن الإنسان يقبل على ربه ويتوب إلى الله توبه نصوحة، ويدعي الله أن يقلع عن هذه الذنوب.

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