تسلم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، من اتحاد الكرة اللائحة الخاصة بالبطولة العربية لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس، ويشارك بها 12 فريقا؛ هم الأهلي والزمالك من مصر، والنصر والهلال السعوديين، والفيصلي الأردني، ونصر حسين داي الجزائري، والوحدة الإماراتي، والعهد اللبناني، واتحاد الفتح الرباطي المغربي، ونفط الوسط العراقي، والترجي التونسي والمريخ السوداني.

وتضمنت اللائحة كافة الشروط المنظمة للبطولة، وفقا لتعليمات الأمانة العامة للاتحاد العربي، من بينهما جدول المباريات، وبداية ونهاية موعد تسجيل اللاعبين وملاعب المباريات، بالإضافة لبعض الشروط المنظمة للبطولة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة العربية المقرر لها 21 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس، على ملعب السلام بالقاهرة.

ويبدأ الأهلي مبارياته بالبطولة أمام فريق الفيصلي الأردني يوم 21 يوليو في التاسعة مساء، ثم يلاقي فريق الوحدة الإماراتي يوم 25 من ذات الشهر في التاسعة مساء، على أن يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة نصر حسين داي الجزائري في التاسعة مساء 28 يوليو.