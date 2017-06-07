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الخارجية السودانية تؤكد قوة العلاقات بين مصر والسودان وعدم حاجتها لتدخلات خارجية
إبراهيم الغندور - وزير الخارجية السوداني

الخارجية السودانية تؤكد قوة العلاقات بين مصر والسودان وعدم حاجتها لتدخلات خارجية

2017-06-07 18:28:13
خاص - محيط

قال وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، إن السودان سيواصل العمل من أجل إصلاح ذات البين في الأزمة الناشبة حالياً بشأن قطر، مؤكداً أن العلاقة مع مصر لا تحتاج إلى تدخل من دول أخرى.

وأكد غندور، في تقرير قدمه أمام البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، سعي السودان للحفاظ على العلاقات مع مصر، وفقاً للعلاقات التاريخية، وحفاظاً على مصالح الشعبين في وادي النيل، مبرزا أن قضية حلايب متروكة للرئيسين، مطالبا المعدِّنين السودانيين بعدم تخطي الحدود، حفاظاً على سلامتهم.

وأشار غندور إلى أولويات الوزارة في الشأن الإقليمي والدولي وشبه الإقليمي، إلى جانب الحوار الذي وصفه بالبنَّاء بين السودان والإدارة الأمريكية والوكالات المعنية.

وقال غندور إن وزارته تسعى إلى رفع العقوبات الأمريكية نهائيا على السودان، والسعي للخروج التدريجي لقوات حفظ السلام (يوناميد) من دارفور، إلى جانب إعفاء ديون السودان.

وتناول غندور علاقات السودان مع دول الجوار والدول العربية، الإفريقية، إلى جانب الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، مبرزا جهود بلاده في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

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