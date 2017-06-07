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"الدفاع السودانية" تؤكد انتهاء التمرد نهائيا في دارفور
نازحون في دارفور - السودان

"الدفاع السودانية" تؤكد انتهاء التمرد نهائيا في دارفور

2017-06-07 18:23:38
خاص - محيط

أكدت وزارة الدفاع السودانية، انتهاء التمرد في دارفور بعد معركة (عين سرو) الأخيرة، وصدها لهجوم المتمردين.

وجدَّد وزير الدولة في وزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم - خلال عرضه تقرير الوزارة أمام البرلمان اليوم الأربعاء - التأكيد على التزام القوات المسلحة، ودعوتها للسلام، وتمسكها بقرارات رئيس الجمهورية عمر البشير بوقف إطلاق النار.
وشدَّد سالم على حرص القوات المسلحة على الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وحراسة حدوده، وصونها من الأعداء وسلامة وأمن المواطنين، لافتا إلى جهودها في مكافحة الألغام ومخلفات الحرب، حيث تم إعلان البحر الأحمر ومنطقة فوربرقنا بدارفور، خاليتين من الألغام.

وكشف الوزير عن إيداع خريطة لدى الأمم المتحدة كمرجع لحل للنزاعات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت الفترة الماضية بترميم وإصلاح المطارات بولايات البلاد، بجانب حوسبة العمل في القوات المسلحة وربطها بالمركز والولايات، تسهيلاً للعمل وتقليلاً للتكلفة.
ودعا وزير الدولة بالدفاع إلى استكمال المشروعات التي لم تكتمل العام الماضي، لافتا إلى علاقات القوات المسلحة الخارجية في المجال العسكري وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، مشددا على أهمية بسط هيبة الدولة وجمع السلاح من أيدي المواطنين.

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