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ردًا على كذب الإخوان.. مكرم محمد أحمد: محمد مرسي يأكل سمك مشوي
مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق

ردًا على كذب الإخوان.. مكرم محمد أحمد: محمد مرسي يأكل سمك مشوي

2017-06-07 18:33:42
كتب - متابعات

كشف مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقى تقارير رسمية بشأن شكوى جماعة الإخوان، من سوء معاملة الرئيس المعزول محمد مرسي، ورداءة أوضاع محبسه.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأربعاء، أنه التقى وزير الداخية ومساعد الوزير للأمن العام، منذ يومين، وأن الوزير أرسل وفدًا متخصصًا في مجال السجون، أكدو أن “مرسي” يعيش في مكان يحفظ كرامة الانسان، ويلتقي محاميه وأسرته ولا ينقصه الدواء.
وأردف أن الوفد تجول في السجون ولاحظ مدى الاهتمام بالنزلاء، مع وجود سمك مشوي ووجبات مغذية، موضحا أن ما ذكر من قبل الجماعة ماهو الا سيمفونية كذب لا يملون العزف عليها، بجانب مجموعة من الادعاءات والافتراءات.
وتابع: لا نقول: إن الحياة بمبي في السجون، لكننا تأكدنا من احترام آدمية الإنسان وكذب ادعاءات الإخوان.

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